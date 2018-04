Rutte: begrip voor eventuele aanval op Syrië

Premier Mark Rutte heeft begrip voor een eventuele aanval van de Amerikanen op Syrië als vergelding voor een gifgasaanval op het Syrische rebellenbolwerk Douma. Hij benadrukte dat in China, op de laatste dag van zijn deelname aan de Nederlandse handelsmissie daar.

Rutte zei het heel waarschijnlijk te achten dat het Syrische regime achter de aanval zit. Hij zei te betreuren dat de Russen een internationaal onderzoek naar de gifgasaanval dwarsbomen.

Minister Ank Bijleveld van Defensie had woensdag al laten weten dat het kabinet begrip heeft voor een eventuele vergeldingsaanval op Syrië, als die proportioneel is. Volgens haar hebben de Amerikanen niet om militaire steun gevraagd. Nederland zit met de Verenigde Staten in de internationale coalitie tegen IS en voert met F-16’s bombardementen uit in het oosten van Syrië.