Streep door boete voor Eritrese actievoerders

Een groep Eritrese actievoerders die vorig jaar in Veldhoven werd aangehouden bij een omstreden conferentie van de jongerenbeweging van het dictatoriale regime in Eritrea hoeft de boete die de officier van justitie stuurde niet te betalen. De rechtbank in Den Bosch heeft dat donderdag bepaald omdat toenmalig burgemeester Jack Mikkers geen officieel besluit heeft genomen om de protestmanifestatie te beëindigen.

Het protest bij conferentieoord Koningshof werd grimmig toen de demonstranten merkten dat conferentiebezoekers via een achteringang werden toegelaten. Escalatie dreigde toen vijf conferentiegangers werden belaagd door de tegenstanders. De demonstranten wilden het conferentiecentrum volgens de politie bestormen. De politie arresteerde in totaal 128 actievoerders.

Vrijwel allemaal weigerden ze de boete van 370 euro te betalen. De rechtbank haalde een streep door 24 boetes.