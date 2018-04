‘Strenger belastingbeleid kost banen’

Nederland dreigt veel banen kwijt te raken als het wat belastingregels betreft het braafste jongetje van de klas wil zijn. Daarvoor waarschuwde de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham), een belangenbehartiger voor het Amerikaans-Nederlandse bedrijfsleven, op een discussiebijeenkomst op het ministerie van Financiën.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën kondigde eerder dit jaar aan dat Nederland belastingontwijking hard gaat aanpakken. Hij wil zelfs een stapje verder gaan dan Europese richtlijnen voorschrijven. Voorzitter Wouter Paardekooper van AmCham sprak van ,,een radicale breuk” met het beleid van de afgelopen decennia.

Gunstige belastingregels zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat in Nederland, aldus Paardekooper. Verslechtering daarvan is volgens hem ,,een sluipmoordenaar”. De effecten worden pas na een paar jaar zichtbaar, omdat bedrijven hun investeringen geleidelijk afbouwen. ,,Maar wat eenmaal weg is krijg je nooit meer terug.”