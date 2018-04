Verkenners Rotterdam hebben extra tijd nodig

De verkenners in Rotterdam hebben een week extra tijd gekregen om een advies uit te brengen over de coalitievorming. Verkenners Derk Loorbach en Jos van der Vegt zijn optimistisch dat zij volgende week een advies kunnen uitbrengen over een voorkeurscoalitie. ,,Partijen zitten met elkaar aan tafel en er is beweging”, zei Van der Vegt.

De zoektocht naar een nieuwe coalitie in Rotterdam is moeizaam omdat D66 en PvdA herhaaldelijk, ook tegen de verkenners, hebben aangegeven niet met winnaar Leefbaar Rotterdam (elf zetels) in zee te willen. De eerste weken van de verkenning ,,waren moeizaam”, zegt Van der Vegt.

,,De raad is verdeeld en versplinterd, de campagne was hard. Toch zien we in deze derde week bereidheid tot concessies”, zegt Van der Vegt. ,,De stad moet bestuurd worden, dat besef groeit.”

Sinds deze week praten de verkenners met zes partijen over een mogelijke coalitie: Leefbaar Rotterdam, VVD , GroenLinks, PvdA, D66 (allen 5 zetels) en CDA (2). De verkenners hebben de opdracht van de gemeenteraad een stabiele coalitie met een stevige meerderheid voor te stellen. Die zijn vrijwel alleen mogelijk met deze partijen of een deel hiervan.