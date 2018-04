Vrees voor ‘sluipend verval’ in musea

De Raad voor Cultuur slaat alarm over de museumwereld. De blik daarop wordt vertroebeld door het succes van enkele grote musea met dito publiekstrekkers. Intussen vechten de kleinere voor hun leven en door de focus op de bezoekersaantallen is er te weinig oog voor beheer, behoud en kennisoverdracht. Daardoor dreigt er ,,sluipend verval”.

In zijn advies ‘In wankel evenwicht’ zegt de raad dat er aan de ene kant een ,,zonnig beeld” is door de veelheid aan creativiteit en kwaliteit in musea, door fraaie aanwinsten voor de collecties, door almaar stijgende bezoekersaantallen en door toename van particuliere musea. Zondag bijvoorbeeld opent er weer een: No Hero in Delden.

,,Grote delen van de sector zijn echter financieel kwetsbaar. Musea kampen met oplopende tekorten: de publieksinkomsten zijn weliswaar gestegen, maar dat weegt niet op tegen dalende subsidies en stijgende tentoonstellingskosten”, waarschuwt het adviesorgaan.

,,Zo is het aandeel subsidies van het Rijk, provincies en gemeenten tussen 2011 en 2016 gedaald van bijna 514 miljoen euro naar ruim 500 miljoen euro, en zijn de tentoonstellingskosten van iets meer dan 53 miljoen euro in 2011 gestegen naar 91 miljoen euro in 2016″, rekent de raad voor.

In het advies dringt de raad erop aan dat decentrale overheden het beheer en behoud van gemeentelijke en provinciale collecties door middel van langjarige financieringen waarborgen en ziet hij dit als ,,een zaak van nationaal belang”.

De raad adviseert de musea zelf om meer ontmoetingsplaats te worden voor bezoekers van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus. ,,Overheden zouden op hun beurt musea meer de ruimte moeten geven om nieuwe publieksgroepen te bereiken, ook als dat geen stijgende bezoekersaantallen oplevert.” Culturele diversiteit zou een beoordelingscriterium voor subsidies moeten worden, vindt het adviesorgaan.

Verder zegt de raad dat er nog steeds te weinig geld is voor aankopen en adviseert hij dat het Mondriaan Fonds aanschaf van belangrijke objecten voor de regio mogelijk gaat maken.