Acteur Fred Vaassen (Oppassen!!!) overleden

Acteur Fred Vaassen is vrijdag overleden in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel. Dat heeft de familie laten weten. Vaassen speelde jarenlang de rol van de rasechte Rotterdammer Harry Stevens in de succesvolle VARA-televisiekomedie Oppassen!!!. In de rol van huisvriend kwam hij regelmatig over de vloer in het huishouden van de familie Bol-Buys, waar de serie om draait.

Vaassen leed al een tijd aan kanker. Hij wordt volgende week vrijdag gecremeerd in besloten kring.

Fred Vaassen werd geboren op 22 maart 1942 en is 76 geworden.

Begin maart overleed een ander bekend gezicht uit de serie Oppassen!!!, acteur Ben Hulsman, die meer dan 300 keer de rol van opa Willem Bol vertolkte. Hulsman werd 86 jaar.