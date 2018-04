Blok voor lastig bezoek in Moskou

Stef Blok wacht vrijdag zijn eerste echte test als als minister van Buitenlandse Zaken. Hij is in Moskou voor overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De relatie is slecht tussen beide landen en delicate kwesties staan op de agenda.

Blok zei deze week in de Tweede Kamer dat ,,MH17 bovenaan zijn agenda staat” tijdens de ontmoeting met Lavrov. Hij wil dat Rusland opnieuw bevestigt te zullen meewerken aan de vervolging van de daders van het neerschieten van het vliegtuig.

Een andere gevoelige kwestie die aan de orde komt is Syrië. De Russen geven militaire steun aan het bewind van Bashar al-Assad. De Amerikanen overwegen een aanval op Syrië als vergelding voor een chemische aanval van Assad waarbij tientallen doden vielen. Nederland zegt begrip voor zo’n vergeldingsactie te hebben.

Het is ook de vraag of de Russen nog terugkomen op de zaak rond Bloks voorganger Halbe Zijlstra. Die stapte in februari op nadat bekend was geworden dat hij had gelogen over een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin. Bloks inzet is ,,vooral om vooruit te blikken”.