Chauffeur dodelijk ‘stenenongeval’ meldt zich

In verband met het fatale ongeval door grote stenen op de weg heeft zich een vrachtwagenchauffeur bij de politie gemeld. Het ongeval bij Moergestel kostte maandag het leven aan een zestigjarige man uit Eindhoven. Een 55-jarige man uit dezelfde plaats raakte zwaargewond. De man die zich nu heeft gemeld is als verdachte aangemerkt, gehoord en daarna op vrije voeten gesteld.

Het is evengoed nog niet duidelijk wat er die maandagochtend exact gebeurd is. De politie doet daar verder onderzoek naar. Ze heeft al meerdere getuigen gesproken over het ongeval, maar doet nogmaals een beroep op getuigen.

De twee slachtoffers bestuurden auto’s die met elkaar in botsing kwamen doordat de grote stenen, kinderkoppen, op de weg lagen.