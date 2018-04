Excuses KRO-NCRV na lek Boer Zoekt Vrouw-site

KRO-NCRV heeft excuses aangeboden voor een lek op zijn website waardoor enige tijd brieven en foto’s van honderden potentiële kandidaten die zich hebben aangemeld voor het programma Boer zoekt Vrouw openbaar zijn geworden. Donderdagavond onthulde de site slebs.nl het lek bij de omroep.

De omroep zegt in een verklaring ,,enorm geschrokken” te zijn van het lek dat is geconstateerd in de beveiliging in het aanmeldsysteem van de Boer zoekt Vrouw-website.

,,Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Bij constatering is onmiddellijk actie ondernomen, het datalekprotocol is in werking gesteld en het lek gedicht. Wij betreuren het voorval ten zeerste en doen er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen”, zo is te lezen in de verklaring.

KRO-NCRV zoekt nu uit hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke gegevens mogelijk openbaar toegankelijk zijn geweest. De omroep biedt aan alle betrokkenen zijn excuses aan.