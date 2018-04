Meer openheid UMCU over missers na zaak-Cullen

Adrienne Cullen, slachtoffer van een medische misser, vindt zonder enige twijfel dat sinds haar zaak het UMC Utrecht veel beter met slachtoffers van medische fouten omgaat. ,,We hebben bergen verzet”, zei ze vrijdag tijdens de eerste jaarlijkse lezing die naar haar is vernoemd.

Cullen is terminaal ziek, terwijl zij grote kans had gehad de kanker te overleven als een belangrijke uitslag niet twee jaar zoek was geweest. Vervolgens stapelde het ziekenhuis fout op fout. Excuses bleven achterwege, er werd geen onderzoek ingesteld naar wat fout was gegaan en advocaten bepaalden wat er werd gecommuniceerd.

Cullen, haar behandelend gynaecoloog Huub van der Vaart en Arie Franx, het hoofd van de afdeling Gynaecologie, gaven zich tijdens de lezing bloot over hoe zij de afgelopen jaren de zaak hebben beleefd. Cullen kreeg na haar bijdrage een lange staande ovatie.