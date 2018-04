Toestemming voor acties Oostvaardersplassen

De twee geplande demonstraties bij de Oostvaardersplassen mogen zondag worden gehouden. De gemeente Lelystad heeft voor beide acties toestemming gegeven.

Bij het Provinciehuis in Lelystad wil de Stichting Welzijn Grote Grazers zondagmiddag een stille tocht houden voor alle grote grazers die zijn doodgegaan. Een andere actiegroep wil in colonne over de A6 gaan rijden met diverse voertuigen en spandoeken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben de actievoerders groen licht gekregen, maar moeten ze zich met het oog op de verkeersveiligheid wel aan de door de gemeente gestelde voorwaarden houden.

De afgelopen maanden zijn er al diverse acties gevoerd bij de Oostvaardersplassen. De actievoerders zijn boos omdat ze vinden dat de dieren in het gebied niet genoeg voedsel hebben. Na veel ophef hierover besloot Staatsbosbeheer de grote grazers toch bij te voeren. De actievoerders vinden dit echter niet voldoende. Ze blijven daarom naar de Oostvaardersplassen komen om de dieren bij te voeren en om te demonstreren. Vorige week riepen actievoerders op om de grazers zelf uit het gebied weg te gaan halen. Met het oog op de acties heeft Staatsbosbeheerder vorige week betonblokken geplaatst bij diverse toegangswegen.

Begin april maakte Staatsbosbeheer bekend dat afgelopen winter bijna drieduizend grote grazers zijn overleden. Het grootste deel daarvan is afgeschoten omdat de dieren te zwak waren.