Topvrouw: publieke omroep verdient meer geld

Het gaat goed met de publieke omroep, maar het is niet vanzelfsprekend dat het zo blijft. Er moet geld bij, niet af, betoogt bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in een ingezonden stuk in het AD. ,,Het kabinet komt z’n mooie woorden in het regeerakkoord niet na, de minister presenteert zelfs een extra korting”, aldus Rijxman. En dat terwijl ,,de eredivisie van tv en radio toch echt door de teams van de publieken wordt gedomineerd”.

De rijksbijdrage moet omhoog zodat de NPO overeind kan blijven naast commerciële partijen als John de Mol. ,,Als het kabinet ons net zo zou behandelen zoals zo ongeveer alle andere sectoren, had de publieke omroep jaarlijks zo’n 200 miljoen meer kunnen besteden aan nog mooiere, betere, relevantere producties van en voor ons allemaal.”

,,’Een sterke publieke omroep is onmisbaar voor een vitale democratie’? Wij hebben geleverd, Haagse politici; waar blijven úw daden?”, schrijft Rijxman met een verwijzing naar woorden van het kabinet.