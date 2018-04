Kritiek bij oppositie over aanval op Syrië

Bij de linkse oppositie in de Tweede Kamer zijn kritische geluiden te horen over de Westerse vergeldingsaanval op Syrië. De SP uit grote zorgen over de bombardementen en spreekt over een roekeloos optreden dat Nederland zou moeten veroordelen.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut wijst erop dat experts onderweg zijn om te onderzoeken of het Syrische regime daadwerkelijk een gifgasaanval heeft uitgevoerd op het rebellenbolwerk in Douma. ,,Er wordt gegokt met de veiligheid van miljoenen mensen in een vuil geopolitiek spel waarvan niemand de gevolgen kan overzien.” Ze wil dan ook een debat.

Bram van Ojik (GroenLinks) zegt dat de aanval duidelijk maakt dat de inzet van chemische wapens niet onbestraft blijft. Hij hoopt dat de aanval er aan bijdraagt dat ,,oorlogsmisdaden tegen de eigen bevolking, zoals vorige week in Douma gepleegd, in de toekomst achterwege blijven.” Maar Van Ojik plaatst ook vraagtekens: ,,Zolang een coherente politieke strategie ontbreekt, zal een geïsoleerde militaire respons de oplossing van het conflict in Syrië helaas niet dichterbij brengen.”

Regeringspartij VVD vindt het terecht dat het Westen het Syrische regime van president Assad bestraft. ,,Assads gruwelijke chemische aanvallen zijn een grove schending van het oorlogsrecht. Dat moet bestraft worden en dat doet het Westen nu ook”, laat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weten.

Volgens coalitiepartner D66 zagen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zich gedwongen een militair signaal af te geven zonder mandaat. ,,Dat voelt ongemakkelijk, maar is gezien de talrijke schendingen niet onbegrijpelijk”, meent D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Hij wijst op de uitholling van internationale normen doordat in Syrië ,,keer op keer” chemische wapens worden ingezet.