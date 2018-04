Twintig meldingen bij schadeloket na beving

De aardbeving van vrijdagavond bij het Groningse plaatsje ’t Zandt heeft tot twintig meldingen geleid bij het Schadeloket Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dat meldde het loket zaterdag aan het begin van de middag.

De beving had een kracht van 2,8 en was op een diepte van 3 kilometer. Het epicentrum lag zo’n 5 kilometer van ’t Zandt, bij het dorpje Garsthuizen. Het loket is de nieuwe overheidsinstantie waar Groningers met aardbevingsschade sinds 19 maart terechtkunnen.

Volgens een woordvoerder van het KNMI was het ,,een echt sterke beving, die in een behoorlijk gebied kan zijn gevoeld”. Op de redactie van RTV Noord en social media werd er melding van gemaakt. ,,Ik zat te schudden op de bank”, citeerde de regionale omroep iemand uit Westeremden. Een vrouw uit Zeerijp vertelde dat er ,,een gat zit tussen de muur en de vloer”.

Op 8 januari was er een zwaardere beving bij Zeerijp van 3,4.

Het kabinet nam op 29 maart het besluit dat in 2033 de gaswinning in Groningen moet zijn afgebouwd naar nul. Volgens het kabinet zijn de ,,gevolgen van de gaswinning maatschappelijk niet langer aanvaardbaar”.

Bijna tegelijkertijd kondigde het kabinet echter ook aan dat de NAM in de Friese plaats Warfstermolen, op de grens met het Groningse Pieterzijl, gas mag gaan winnen door te fracken. Dat is een omstreden methode waarbij water en chemicaliën in de bodem worden gespoten. Tientallen mensen protesteerden zaterdag in het gebied tegen dit besluit. Ze hadden protestborden, er was muziek en er waren toespraken.