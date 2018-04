Blok: geen steun aanval, want geen eigen info

Nederland sprak geen steun uit voor de westerse vergeldingsactie tegen Syrië, want Den Haag beschikt niet over voldoende eigen informatie dat het Syrische regime achter een gifgasaanval op het rebellenbolwerk Douma zat. ,,Wat in de Nederlandse politieke geschiedenis heel belangrijk is, is dat je steun uitspreekt op het moment dat je ook eigen informatie hebt”, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in het programma WNL op Zondag.

Hij noemde het zeer plausibel dat het regime van president Assad chemische wapens heeft ingezet. Assad heeft dat ook in het recente verleden gedaan, benadrukte de bewindsman. ,,Vandaar dat we nu ook begrip hebben voor deze actie.” De raketaanvallen waren ook heel precies gericht op de ,,productiecapactiteit” van chemische wapens, aldus Blok verder.

Hij wijst erop dat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is aangedrongen op een ,,compleet” onderzoek, ook om vast te stellen wie er achter de gifgasaanval zat. Maar zo’n onderzoek is door Rusland, de verdediger van het Assad-regime, geblokkeerd. Daardoor is het niet mogelijk erachter te komen of het ,,alweer Assad” was.

Blok bestempelde de situatie als een gesloten knoop: ,,Je mag de vraag niet stellen, dus je zult het antwoord niet krijgen.” De huidige missie van de organisatie tegen chemische wapens (OPCW) onderzoekt alleen de inzet van gifgas. Zo wordt er volgens Blok een ,,rookgordijn” opgeworpen. Want zonder antwoord op de vraag wie de schuldige is, kun je blijven zeggen dat je niet kunt reageren. Hij noemde de houding van de Russen heel cynisch.