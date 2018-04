Boze Ajax-fans belagen spelersbus bij ArenA

Na de door Ajax verloren uitwedstrijd tegen PSV (3-0) hebben boze en teleurgestelde supporters de spelersbus belaagd. Toen de bus vanuit Eindhoven bij de Amsterdam ArenA aankwam, belemmerden tientallen Ajax-fans de doorgang en sloegen ze tegen de ramen van het voertuig met daarin de spelers en technische staf. Volgens een politiewoordvoerder zijn geen aanhoudingen verricht.

Directeur Edwin van der Sar en trainer Erik ten Hag stonden de boze supporters kort te woord.

Ajax verspeelde in Eindhoven de laatste kans op de titel en moest toezien hoe PSV het kampioenschap vierde. Maandag is de huldiging in Eindhoven.