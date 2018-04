Maandag huldiging landskampioen PSV

Nu PSV voor de 24e keer landskampioen is geworden, maakt Eindhoven zich op voor de huldiging van de spelers, trainer Phillip Cocu en de clubleiding. De huldiging is maandag om 19.00 uur op het Stadhuisplein, waar iedereen vanaf 15.00 uur al terecht kan. Op de Markt en op het 18 Septemberplein kunnen PSV-fans de huldiging op grote schermen volgen.

,,De gemeente treft maatregelen om het feest in de stad, inclusief de rit met de platte kar van het Philips-stadion naar het Stadhuis, in goede banen te leiden”, aldus een woordvoerster. De PSV-selectie vertrekt om 17.00 uur vanaf het stadion. De aankomst op het Stadhuisplein staat gepland voor 18.45 uur, een kwartiertje later moet de huldiging op het bordes van het stadhuis plaatsvinden.

PSV verzekerde zich zondag van de landstitel door concurrent Ajax met 3-0 te verslaan. Cocu leidde zijn elftal in 2015 en 2016 ook al naar het kampioenschap. Vorig jaar ging de schaal naar Feyenoord.