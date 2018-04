Wende Snijders wint Annie M.G. Schmidtprijs

Voor haar vertolking van het lied ‘Voor alles’ is zangeres Wende Snijders bekroond met de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied van het afgelopen seizoen. De prijs werd uitgereikt op het Amsterdams Kleinkunst Festival in het hoofdstedelijke theater Bellevue.

Snijders schreef zelf de muziek van Voor alles. De tekst is van de overleden schrijver Joost Zwagerman. ,,Wende gebruikt een tekst van de bovenste plank voor haar intrigerende lied over angst. Het is een lange opsomming van beelden onderbroken door een gezongen refrein dat je niet loslaat”, aldus het juryrapport. ,,Dat maakt het tot een lied van grote allure waarin muzikaal een nieuwe bladzijde wordt opengeslagen in de geschiedenis van de kleinkunst, een lied waaronder de dwingende hartslag klinkt van een hartstochtelijke zangeres, een griezelig goed lied.”

De overige kanshebbers waren Youp van ’t Hek (Geloven), Mylou Frencken (Ze zijn weer thuis), Marcel de Groot (Woordenman), Wiebe Kaspers, Syb van der Ploeg en Gé Reinders (Wat is er mis met luisteren) en Kirsten van Teijn (Meisjes). Alle genomineerden zongen hun lied voorafgaand aan de toekenning.

De Annie M.G. Schmidtprijs, een bronzen borstbeeld van de naamgeefster en een bedrag van 3500 euro, is voor de 26e keer uitgereikt. Vorig jaar wonnen Kiki Schippers en Rolf Verbaant met ‘Er spoelen mensen aan’.