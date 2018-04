“Je stem kun je met bepaalde technieken veranderen”

Volgens stemtrainer Elizabeth Ebbink denken veel mensen ‘dit is nu eenmaal mijn stem en hier moet ik het mee doen’. Volgens haar is dit pertinent niet waar en zijn er technieken die je kunt leren met betrekking tot het gebruik van je stem. “Meer dan tachtig procent van de mensen vindt hun stem niet mooi. Als ik tegen iemand zeg dat ik stemtrainer ben, houdt iedereen gelijk zijn mond.”

Op de Dag van Stem wil Elizabeth mensen graag een hart onder de riem steken. “Veel mensen komen niet over zoals ze graag zouden willen. Ze klinken te kil, snibbig of boos als ze luid zijn of zacht als ze laag willen spreken. Veel vrouwen vinden bijvoorbeeld hun stem te zacht en te hoog. Ze worden niet gehoord, met name tijdens een vergadering met meer dan vijf mensen.”

“Het gaat gewoon om stemtechniek”

Het valt Elizabeth op dat veel mensen hun stem wegzetten als een karaktertrek. “Dan zeggen ze: ‘ik ben nu eenmaal verlegen of bescheiden’. Dat hoeft niet zo te zijn, want het gaat gewoon om stemtechniek. Hoe we spreken wordt mede bepaald door waar je vandaan komt. Een accent is veelomvattend. Neem het Brabantse accent, dat is een beetje hees en ook wat zachter. Dan denken we meteen : die Brabanders zijn aardig en hebben niet snel een mening.”

Waarom komen mensen naar Elizabeth? “Mensen komen naar mijn praktijk omdat ze merken dat mensen wegdromen als ze iets zeggen, dat ze saai worden gevonden, dat hun stem mensen irriteert, dat ze altijd ruzie hebben of dat ze niet gehoord worden. Ook help ik mensen die solliciteren, maar nooit worden aangenomen. Dit kan met de stem te maken hebben.”

Zo had Elizabeth een trauma-arts in haar praktijk die heel zacht sprak. “Ze werd telkens maar niet aangenomen. Ze kwam uit een gezin waar heel zacht gesproken werd. Zij ervaarde het als vervelend als ze wat harder sprak. Na drie lessen bij mij had ze een luidere stem en een nieuwe baan. Een luide stem heb je wel nodig op de eerste hulp.”

“De stem van Peter R. de Vries komt beledigend over”

Het komt voor dat mensen een stem hebben waardoor anderen zich beledigd of uitgedaagd voelen. “Peter R. de Vries is hier een voorbeeld van. Het kan goed zijn dat het een heel aardige vent is, maar hoe hij klinkt maakt dat we ons beledigd voelen. Ik heb een vrouw geholpen die iets vergelijkbaars had. Als ze aan haar puberkinderen vroeg of ze aan tafel wilden komen, kwamen ze niet. Er zat iets verwijtends in haar stem, waardoor haar kinderen niet luisterden.”

Elizabeth is tenslotte van mening dat het leven leuker wordt als je mee doet in de wereld en een bijdrage levert. “Dat betekent dat je je stem laat horen. Ga niet wachten op een perfecte formulering. We willen allemaal gehoord en gerespecteerd worden, daar worden we gelukkig van. Hoe meer je deelt des te meer je terugkrijgt. Dit hoeft niet altijd inhoudelijk perfect te zijn, het kan ook een geluid zonder woorden of een compliment zijn.”

