Man (19) vast voor schietpartij shishalounge

Een negentienjarige man uit Rotterdam is aangehouden als verdachte van de dodelijke schietpartij in een shishalounge in Den Haag. De man zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat, aldus de politie maandag.

De schietpartij in de shishalounge aan de Laan van Meerdervoort kostte in het weekeinde van 7 en 8 april een zeventienjarige Hagenaar het leven. Aan het schietincident zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Op internet circuleerde een filmpje waarop de schietpartij en een vluchtende verdachte zijn vastgelegd.