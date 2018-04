Zeventien arrestaties tijdens kampioensfeest

De politie heeft zondagavond in Eindhoven tijdens de festiviteiten vanwege het kampioenschap van PSV in totaal zeventien arrestaties verricht, onder andere voor openlijk geweld. Volgens de politie vierden ruim 40.000 mensen het kampioenschap van de voetbalclub in het centrum van de stad.

PSV behaalde zondag de 24e landstitel door een 3-0 zege op Ajax. Bij supporterscafé de Aftrap bij het Philips Stadion was het na de wedstrijd kort onrustig door een grote vechtpartij. Bij de vechtpartij is gestoken waardoor een man gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Voor betrokkenheid bij de vechtpartij zijn drie verdachten aangehouden.

Het Openbaar Ministerie legde drie mannen een gebiedsverbod op voor de huldiging van PSV maandag. Twee mannen uit Eindhoven en Schijndel kregen de maatregel opgelegd voor bezit van illegaal vuurwerk. Een Helmonder kreeg het gebiedsverbod omdat hij een bevel van de politie weigerde en een agent beledigde.