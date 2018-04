Baybasin hoort of er nieuw proces komt

De tot levenslang veroordeelde Koerdische Hüseyin Baybasin hoort dinsdag of hij een nieuw proces krijgt of niet. De Hoge Raad zal een besluit daarover bekendmaken. In juli heeft de advocaat-generaal bij de hoogste rechter geadviseerd om de herziening af te wijzen, omdat er volgens hem geen gronden voor zijn.

De uit Turkije afkomstige Koerd werd in 2002 tot levenslang veroordeeld, onder meer vanwege het medeplegen van moord in Turkije, uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Hij wilde een nieuw proces, onder meer omdat er ondeugdelijk bewijs zou zijn gebruikt bij zijn veroordeling. Volgens hem wilde de Turkse overheid hem achter de tralies, omdat hij zich sterk maakte voor de Koerdische zaak.

De advocaat-generaal heeft vijf jaar lang een omvangrijk en vaak technisch onderzoek gedaan naar de kwestie en een conclusies van ruim 1700 pagina’s afgeleverd. Deskundigen onderzochten onder meer de getapte gesprekken, omdat er sprake zou zijn van vervalsing, manipulatie en verkeerde vertalingen. Maar de hiervoor aangedragen argumenten en scenario’s gaan volgens hem niet op, zijn ongefundeerd of zeer onwaarschijnlijk.

Baybasin’s advocaat Adèle van der Plas was destijds zeer teleurgesteld en verbaasd over het advies. Zo bespeurde ze ,,agressie” in de manier waarop de procureur-generaal de vele deskundigen die de verdediging zelf inbracht, aan de kant had geschoven.