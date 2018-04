Gewonden door brand inlichtingendienst AIVD

Bij de inlichtingendienst AIVD is dinsdagochtend brand uitgebroken. Daarbij heeft een persoon brandwonden opgelopen en heeft een persoon te veel rook ingeademd. Later is de brand geblust.

De melding van de brand kwam rond 11.45 uur bij de brandweer binnen, aldus een woordvoerder. Waar de brand is ontstaan en wat de oorzaak was, is onbekend.

Er is een traumahelikopter naar de locatie gevlogen, maar het is onduidelijk of die is ingezet. Onduidelijk is ook of de gewonden overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De melding bij de brandweer betrof een automatische. Dit systeem neemt automatisch contact op met 112 als er brand uitbreekt.