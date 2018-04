Kamer bezorgd over creatieve mbo-studies

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de beperkte kansen op een baan voor mbo’ers die studeren voor artiest of mediavormgever of een andere creatieve opleiding volgen. Een meerderheid wil een debat.

Een commissie die onderzoek deed naar de opleidingen, concludeerde maandag dat er voor studenten ,,matig tot soms onvoldoende’’ kans is op werk als ze zijn afgestudeerd. De commissie adviseert onder meer het aantal opleidingen te beperken.

Het kabinet vindt het rapport ,,allereerst een duidelijke opdracht aan mbo’s’’, maar zal voor 1 juni reageren, zei onderwijsminister Arie Slob. Dat duurt de VVD veel te lang. Kamerlid Zohair El Yassini wil binnen twee weken weten wat het kabinet zelf wil doen. Ook Anne Kuik (CDA) vraagt zich af of het reëel is om het initiatief bij de opleidingen te leggen. ,,Gaan zij dan hun eigen opleidingen opheffen?’’

GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil kaartte de kwestie eerder op de dag ook al aan. Hij hekelde het feit dat ,,de VVD acht jaar heeft bezuinigd op de cultuursector”, waardoor er nu niet genoeg werk te vinden is voor studenten van deze opleidingen.