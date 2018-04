Kunstenaar Rob Scholte wordt pand uitgezet

Kunstenaar en museumhouder Rob Scholte wordt zijn pand in Den Helder uitgezet. Hij moet per direct het voormalige postkantoor verlaten. De deurwaarder is dinsdagmiddag bezig het pand te ontruimen.

De gemeente heeft laten weten dat Scholte de tijd krijgt om persoonlijke spullen te verzamelen die hij en zijn gezin willen meenemen. De sloten van het pand worden vervangen.

Scholte weet al sinds juni vorig jaar officieel dat hij het pand moet verlaten, stelt de gemeente. Dit is vorige maand nogmaals door de rechter bevestigd.

Scholte moest uiterlijk afgelopen vrijdag vertrekken uit het pand, dat hij in bruikleen had van de gemeente. De kunstenaar vestigde er een museum en atelier in en woonde er ook met zijn gezin.

De gemeente Den Helder wil het pand verkopen. Twee jaar geleden wilde de gemeenteraad het aan Scholte verkopen, maar daar ging het college van B en W niet in mee. De partijen liggen sindsdien met elkaar in de clinch.