‘Maritieme beveiligers vallen onder Defensie’

De inzet van particuliere beveiligers op koopvaardijschepen zou onder het ministerie van Defensie moeten vallen en niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dat schrijft de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) in een brief aan de leden van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer steunde in maart een initiatief wetsvoorstel waarin de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse Koopvaardijschepen wordt toegestaan. De beveiligers moeten de schepen beschermen tegen piraterij.

Volgens SMV, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, zijn de verantwoordelijkheden in dit wetsontwerp niet helder beschreven. De stichting vindt het terecht dat maritieme beveiligers mogen worden ingezet, maar vindt het vreemd dat de inzet niet onder de verantwoordelijkheid valt van de minister van Defensie.