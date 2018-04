Ontuchtverdachte kinderopvang heeft fetisj

Ontuchtverdachte Bart C. (27) die op de kinderopvang in De Bilt verscheidene meisjes zou hebben misbruikt, zegt dat zijn gedrag voortkomt uit een fetisj. Het gaf hem genot als kinderen hem op zijn kruis ploften, schopten of stompten.

De weerloze meisjes voelden aan dat het abnormaal was wat ze moesten doen, maar durfden vaak niets te zeggen omdat Bart de ‘meester’ was. Bovendien was hij populair en geliefd. Niet alleen de kinderen, maar het hele gezin werd erdoor beschadigd, zo bleek dinsdag tijdens de behandeling van de strafzaak bij de rechtbank in Utrecht.

Dinsdagmiddag volgt de strafeis van het Openbaar Ministerie.