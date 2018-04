Roemeense bende gepakt in Amsterdam

Bij een politieactie in het Amsterdamse Westelijk Havengebied is dinsdagochtend vroeg een groep Roemenen aangehouden op verdenking van diefstallen in het hele land. De verdachten maken volgens de politie deel uit van een criminele organisatie, die in wisselende samenstellingen misdrijven plegen.

De politie lichtte drie personen van hun bed op een terrein met vervallen caravans. Drie anderen konden later worden gepakt op de snelweg bij Volendam en rond het middaguur werd nog een persoon aangehouden in zijn auto in Amsterdam.

De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal van koper en edelmetalen, witwassen en heling. Het is de eerste keer dat zo’n groep zogenoemde mobiele bandieten, internationaal rondreizende dadergroepen, als criminele organisatie wordt aangemerkt, zegt een woordvoerder van de politie.