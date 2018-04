VVD royeert hacker die naaktbeelden stal

De Almeerse VVD’er die heeft bekend dat hij naaktbeelden stal uit de computers van bekende Nederlanders, wordt uit de partij gezet. De VVD spreekt van een ,,walgelijke” affaire, waar zij ,,geen woorden voor” heeft.

De VVD wacht het strafrechtelijk onderzoek in de zaak niet af, maar grijpt nu al in. Daar is grond voor, omdat verdachte Mitchell van der K. tegen de Almeerse VVD heeft gelogen over de kwestie. Hij gaf in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen te kennen dat hij zijn gemeenteraadszetel niet zou innemen, maar verzweeg waarom niet. Van der K. stond op een verkiesbare plaats.

Van der K. heeft tegen De Telegraaf toegegeven computers van tientallen vrouwen te hebben gehackt op zoek naar naaktfoto’s en video’s. In veel gevallen bemachtigde hij inderdaad zulk beeldmateriaal, onder anderen van vlogster Laura Ponticorvo.