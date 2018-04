Zeven aanhoudingen voor mishandeling homo

De politie heeft maandag en dinsdag zeven jongens aangehouden in verband met de mishandeling van een homoseksuele man in Dordrecht en bedreiging van een ander. Zes verdachten komen uit Dordrecht en zijn vijftien tot 21 jaar oud. De zevende is een jongen van zeventien uit Harreveld.

In totaal zijn dertien jongens opgepakt voor mishandeling en openlijke geweldpleging. De twee slachtoffers werden op 31 maart en 1 april belaagd. Ze hadden een afspraak via Grindr, een dating-app voor homoseksuelen. Eenmaal op de afgesproken locatie werden zij aangevallen door een grote groep jongens.

Met zeven nieuwe aanhoudingen denkt het rechercheteam alle verdachten binnen te hebben. Zes van hen zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Allen zitten nog vast. De politie onderzoekt wat het motief is geweest voor de mishandelingen.

Vier jongens komen donderdag vrij. Ze blijven wel verdachte, meldt het Openbaar Ministerie.