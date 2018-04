Auto te water in Den Haag, inzittende overlijdt

In Den Haag is een inzittende van een auto om het leven gekomen toen z’n auto in het water terechtkwam. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de auto zaten mogelijk meer mensen. Duikers van de brandweer zijn naar hen op zoek. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Het incident gebeurde aan de Soestdijksekade. Omstanders schoten in eerste instantie te hulp, maar konden het slachtoffer niet uit de auto bevrijden. De brandweer lukte dat wel.