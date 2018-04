VVD enthousiast, D66 zuinig over Lelystad

Regeringspartij VVD is enthousiast dat er een belangrijke stap is genomen richting uitbreiding van luchthaven Lelystad. Coalitiegenoot D66 reageerde veel terughoudender op het nieuws dat een aangepast milieurapport voor de luchthaven is goedgekeurd.

,,Na tijden van achteruit kijken kan de luchtvaart nu weer stappen vooruitzetten”, verklaarde VVD’er Remco Dijkstra op sociale media. ,,De opening van Lelystad Airport is belangrijk om Schiphol te ontlasten. Dit is een flinke stap in die richting.”

D66’er Jan Paternotte vindt het ,,goed dat het onderzoek nu klopt. Dit betekent echter niet dat vliegveld Lelystad binnenkort de deuren kan openen”. Dat kan volgens hem alleen gebeuren als vakantievluchten gedwongen kunnen worden van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Ook heeft hij nog vragen over het snel opstijgen van vliegtuigen bij Lelystad. ,,Deze vragen zullen eerst beantwoord moeten worden, voordat een beslissing kan worden genomen over vliegveld Lelystad.”