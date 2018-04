ANWB wil betere updates ingebouwde navigatie

Het updaten van software en kaarten voor ingebouwde navigatiesystemen voor auto’s moet beter. Daarvoor pleit de ANWB. De bond krijgt de laatste tijd steeds meer klachten over het gebrek aan ondersteuning van ingebouwde navigatie en de hoge prijs van nieuwe kaarten en updates.

Het probleem speelt volgens de ANWB bij meerdere automerken en komt zelfs voor bij nieuwe auto’s. Het komt voor dat een auto met een gemiddelde levensduur van achttien jaar maar twee jaar ondersteuning heeft voor het navigatiesysteem. Onbegrijpelijk, vindt de ANWB.

De bond gaat over de kwestie in gesprek met autofabrikanten. Die moeten naar de mening van de ANWB beter communiceren over kosten bij updates, hoe lang vanuit de fabriek updates worden ondersteund, hoe vaak de klant een update mag verwachten en hoe oud het meest recente kaartmateriaal is.