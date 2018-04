Boetes voor actievoerders Oostvaardersplassen

Acht mensen die via social media hebben geprotesteerd tegen het beleid in de Oostvaardersplassen, hebben een boete gekregen wegens bedreiging, belediging of smaad. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen dat ze hun ,,agressie richten op mensen met een publieke taak”. De boetes lopen op tot 600 euro.

Drie mensen kregen vergelijkbare boetes voor het vernielen van een slot, verzet tegen aanhouding en het schoppen van een agent. Enkele actievoerders moeten ook een schadevergoeding betalen. Het OM heeft de straffen opgelegd zonder tussenkomst van de rechter.

De hongerdood van 3000 grote grazers in het natuurreservaat riep afgelopen weken grote publieke verontwaardiging op.

Enkele zaken van actievoerders tegen de dood van de grazers lopen nog.