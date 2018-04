D66 en ChristenUnie voor conferentie over Gaza

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat er een conferentie komt waar een verbindingsroute tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wordt besproken. Ze gaan minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) daarom vragen.

De beide partijen, die zeer verschillende meningen hebben over het Palestijns-Israëlisch conflict, hebben het initiatief al met de ambassadeurs van Israël en de Palestijnse Autoriteit besproken. Die hebben laten weten serieus naar het plan te willen kijken.

Israël en de Palestijnen hebben al ingestemd met zo’n route, maar die is nooit tot stand gekomen. Volgens de regeringspartijen zorgt een dergelijke verbinding voor betere toegang tot medische zorg, mogelijkheden tot familiehereniging en meer handel tussen Gaza en de Westoever.

De economische situatie in Gaza is zeer beroerd. Het grootste deel van de bevolking is afhankelijk van hulp. De laatste weken vielen bij protesten aan de grens tussen Gaza en Israël tientallen doden onder Palestijnen.

De Tweede Kamer spreekt donderdagavond over het conflict tussen Israël en de Palestijnen.