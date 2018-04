Donner voorzitter theologische universiteit

Piet Hein Donner is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Donner, nu nog vicepresident bij de Raad van State, volgt per 1 mei Jan Willem Meinsma op.

Volgens de universiteit is Donner (1948) ,,met zijn ruime bestuurlijke ervaring uitermate geschikt” voor de functie. Zo was hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en driemaal minister: van Justitie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnenkort neemt hij na zes jaar afscheid als vicepresident van de Raad van State.

Donner was ook werkzaam in het onderwijs. Zo bekleedde hij in het collegejaar 2015-2016 de Cleveringaleerstoel aan de Universiteit van Leiden. ,,De stand van zaken betreffende wetenschap en hoger onderwijs is hem daarom zeer bekend. Als belijdend en betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland kent hij de kerk van binnenuit”, aldus de PThU.