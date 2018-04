Vier van de zes intercity’s die dagelijks rijden tussen Nederland en Berlijn, ondervinden vrijdag hinder van de afsluiting van het centraal station (Hauptbahnhof) in de Duitse hoofdstad. Het centrum wordt daar ontruimd in verband met het opruimen van een vliegtuigbom. De treinen rijden een andere route of kennen een ander eindstation, zo is te zien op de site van NS International.

Dagelijks reizen 300.000 voornamelijk Duitse passagiers via het hoofdstation van Berlijn.