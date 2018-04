Kinderen zijn minder goed gaan gymmen

In de afgelopen tien jaar zijn kinderen in groep 8 slechter gaan bewegen. Ze presteren minder op onderdelen als balanceren, het werpen en vangen van een kleine bal via de muur, touwzwaaien en landen met een halve draai. Ook springen ze minder ver en scoren ze zwak op hardlooptesten. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Onderwijsinspectie heeft laten doen en dat vrijdag tijdens de Koningsspelen wordt gepresenteerd.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat op scholen waar een echte gymleraar de bewegingslessen geeft, de leerlingen op een aantal onderdelen beter scoren.

Waar de verminderde gymvaardigheid vandaan komt, wordt niet duidelijk. De meeste leerlingen gaan dagelijks lopend of op de fiets naar school en een grote en groeiende groep sport minstens drie keer in de week in clubverband.