Klaver: stukken over dividendtaks boven tafel

GroenLinks wil dat het ministerie van Financiën notities die tijdens de kabinetsonderhandelingen zijn opgesteld over de afschaffing van de dividendbelasting, toch openbaar maakt. Het departement wees onlangs een verzoek tot publicatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) af.

Fractievoorzitter Jesse Klaver noemt die weigering, waar dagblad Trouw vrijdag over berichtte, ,,explosieve informatie”, omdat de partijen aan de formatietafel eerder het bestaan van documentatie ontkenden. ,,Ik wil snel een debat met de premier. We leven in een democratie en deze stukken horen openbaar te worden gemaakt.”

Financiën vindt dat de documenten wel geheim moeten blijven. ,,Openbaarmaking van dergelijke stukken doet afbreuk aan de bescherming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid waarin de informatiebesprekingen en -onderhandelingen plaatsvinden”, staat te lezen in het Wob-besluit.