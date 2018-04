Een negentienjarige jongen is donderdagavond neergeschoten in Vlaardingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar vier verdachten en spreekt met getuigen.

De schietpartij gebeurde donderdagavond laat op de Dirk de Derdelaan. Het slachtoffer belde zelf 112, aldus een woordvoerster van de politie. Hoe hij er verder aan toe is, kon ze niet zeggen.