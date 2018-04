Ollongren: werken op ministerie is veilig

De medewerkers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid hoeven niet bang te zijn dat hun werkplek onveilig is, hoewel delen van de gebouwen zijn afgesloten wegens problemen met de vloeren. Dat hebben ministers Kajsa Ollongren en Sander Dekker vrijdag gezegd.

NRC meldde eerder vrijdag dat er een probleem is met de betonnen vloerplaten in het gebouw, waardoor de vloeren bij zware belasting instabiel kunnen worden. Om deze reden mogen op bepaalde plekken ambtenaren niet meer in grote groepen samenkomen.

De bewindspersonen spraken evenwel sussende woorden. ,,De veiligheid staat voorop, anders zouden we mensen er niet laten werken”, zei Ollongren voorafgaand aan de ministerraad. Vervolgonderzoek moet aantonen of er echt iets moet gebeuren op het ministerie. Mensen kunnen gewoon onbezorgd naar hun werk.” Volgens Dekker moeten op de kwetsbare plekken geen zware brandkasten worden neergezet ,,maar kunnen mensen veilig werken”.

Sinds een parkeergarage in Eindhoven instortte, zijn er zorgen over grote overspanningen met betonnen vloerplaten.