Veel rook bij brand supermarkt Rolde

In een supermarkt in Rolde (Drenthe) heeft korte tijd een brand gewoed. De brandweer kon al snel het sein brand meester geven, maar is nog wel bezig met nablussen. Het pand is aanzienlijk beschadigd.

Volgens de brandweer ging het om een uitslaande brand en kwam veel rook vrij. Meerdere eenheden rukten uit om het vuur te blussen. De supermarkt werd vanwege de brand ontruimd.

De supermarkt aan de Grolloƫrstraat was nog maar kort geleden omgebouwd tot Plus. Waardoor de brand is ontstaan is nog onbekend.