Verdachte zedenzaak school op vrije voeten

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis opgeheven van een man die verdacht wordt van misbruik op een joodse school in Amsterdam. Tegen de man is deze week vijf jaar cel geëist.

De rechtbank verwacht dat de eventueel op te leggen onvoorwaardelijke celstraf niet langer gaat zijn dan de tijd die de verdachte nu al in voorlopige hechtenis zat. Dat was ruim anderhalf jaar.

Woensdag werd tegen de 30-jarige Ephraïm S. vijf jaar cel geëist, wegens herhaald gepleegde ontucht met een aantal leerlingen van de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam-Buitenveldert. S. gaf tot medio 2012 les op die school. Het misbruik van de kinderen gebeurde regelmatig, vaak in het klaslokaal of elders in het schoolgebouw. Hij heeft ontkend en weigerde ook mee te werken aan gedragskundig onderzoek.