Weer minder rokers

Het aantal rokers is verder gedaald. Rookte in 2016 nog 24,1 procent (waarvan 18,6 dagelijks), vorig jaar is dat gedaald naar 23,1 (17,2 procent dagelijks). Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS, samen met het Trimbos-instituut en het RIVM.

Het aantal rokers en dagelijkse rokers daalt sinds 2015 gestaag. Toen rookte 26,3 procent van de bevolking, waarvan 19,5 procent dagelijks. Het aantal mannen dat rookt (27 procent) en dagelijks rookt (19,2 procent) is behoorlijk hoger dan het aantal vrouwen dat rookt (19,9 procent) en dagelijks rookt (14,5 procent).