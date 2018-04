Jubilerend Amnesty moderniseert actievoeren

Amnesty International heeft het actievoeren gemoderniseerd. Ook in het actiewezen is papier op z’n retour. ,,We hebben ons actie-arsenaal uitgebreid naar online. Zo riepen we onze activisten op satellietbeelden te analyseren in Darfur om mensenrechtenschendingen op te kunnen sporen “, zegt directeur Eduard Nazarski.

Ook Sociale media gaan een steeds grotere rol spelen om de boodschap van Amnesty onder de aandacht te brengen. Met alleen zware rapporten kunnen we die boodschap niet overbrengen, meent Nazarski. ,,Het is ook een mooie manier om direct met onze achterban te communiceren en vervolgens in actie te komen, bijvoorbeeld met Twitter-acties richting regeringsleiders of met solidariteitsacties op Facebook.”

Amnesty International Nederland bestaat vijftig jaar en viert dat zaterdag in Amsterdam met workshops, theater, muziek, film en debat . Koning Willem-Alexander is er bij.

Een halve eeuw actievoeren tegen onrecht. ,,En en dat blijven we ook doen, zegt Nazarski. ,,Opvallend en vasthoudend.” Zijn organisatie is met ruim een kwart miljoen een van de grootste Amnesty-afdelingen ter wereld. Dat is stuk minder dan ruim 300.000 in 2010, maar de groei zit er sinds vorig jaar weer in. ,,We zijn een vereniging met aanzienlijke invloed”, vindt de directeur.

Hoewel er meer organisaties ageren tegen schendingen van mensenrechten, blijft Amnesty de grootste en de bekendste. Zo heeft Amnesty een erkende adviesrol binnen de VN. Wereldwijd zijn meer dan zeven miljoen mensen in 150 landen bij Amnesty aangesloten. Ze voeren actie tegen de doodstraf, voor de vrijheid van meningsuiting, voor de bescherming van de rechten van vluchtelingen en tegen politiek geweld.

Mensenrechten staan in veel landen onder druk. Niet alleen ver weg, maar ook in Europese landen als Polen en Hongarije. Nazarski: ,,We blijven de Nederlandse regering oproepen voorop te lopen in Europa in het verdedigen van mensenrechten. De urgentie is hoger dan ooit. Blijven we wegkijken, dan bedreigt de afnemende vrijheid in Polen en Hongarije ook de vrijheid in ons eigen land”.

Amnesty Nederland deinst er niet voor terug soms politiek ongemakkelijke uitspraken te doen over het kabinetsbeleid. Zo is er volop actie gevoerd tegen de sleepwet en is kritiek geuit over het vluchtelingenbeleid. ,,Dit leidt soms tot afkeuring, maar ook tot politieke actie. Zo nam de Tweede Kamer een motie aan die het gebruik van stroomstootwapens in ggz-instellingen verbiedt, nadat wij hier felle kritiek op hadden geuit”, aldus Nazarski.