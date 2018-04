Platenzaak promoot zich op Record Store Day

De platenzaak laat zaterdag van zich horen. Voor de negende keer organiseert de Nederlandse platenbranche Record Store Day. Ditmaal staan 270 optredens van ruim 160 artiesten in de deelnemende platenzaken op het programma.

Record Store Day is een internationaal evenement, dat tien jaar geleden in de Verenigde Staten is begonnen. In Nederland werd het negen jaar geleden voor het eerst gehouden. De dag is bedoeld om onafhankelijke platenwinkels in het zonnetje te zetten en aandacht te vragen voor het vinyl.

Zoals elk jaar is er een ambassadeur benoemd. Dat is nu de Amsterdamse rockband Claw Boys Claw die al sinds de jaren 80 aan de weg timmert. Ter gelegenheid van Record Store Day brengt de band de single Dot Dot Dash uit op rood, doorschijnend vinyl met een gelimiteerde oplage van vijfduizend stuks.

Claw Boys Claw verzorgt optredens in Hilversum, Utrecht, Gouda en Delft. Andere artiesten die dit jaar in één of meerdere platenzaken spelen zijn onder anderen Blaudzun, Racoon, Ellen ten Damme, Wende, Tim Knol, The Brahms, Gruppo Sportivo en Bettie Serveert.