Stroomstoring in Botlekgebied verholpen

Door een brand in een transformatorhuisje is bij een aantal bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied de stroom uitgevallen. Die bedrijven moesten hun processen noodgedwongen stilleggen en moesten daarom ze affakkelen. De stroomstoring is inmiddels verholpen en de bedrijven kunnen weer herstarten, meldt de veiligheidsregio.

Door het affakkelen waren volgens de woordvoerder in de omgeving van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Oostvoorne een soort grote nachtkaarsen te zien waaruit grote vlammen komen. Op deze manier worden op veilige wijze producten verbrand als sprake is van een onvoorziene uitval, aldus de woordvoerder. Op het getroffen industrieterrein liggen onder meer chemiebedrijf Huntsman en Lyondell Chemie. Volgens de veiligheidsregio is er nauwelijks tot geen roet vrijgekomen.

De brand in het transformatorhuisje werd volgens de brandweer aanvankelijk groter, maar is inmiddels geblust.