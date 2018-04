Begin vakantie zonder problemen op Schiphol

Ondanks de drukte wegens het begin van de meivakantie, hoefden reizigers op Schiphol dit weekeinde niet lang te wachten voor de veiligheidscontroles. De extra maatregelen die de luchthaven heeft genomen, wierpen dit weekeinde hun vruchten af. Door onder meer de inzet van extra personeel verliep de doorstroming goed, zei een woordvoerder.

Vorig jaar ontstonden er nog grote vertragingen omdat de capaciteit van de controles niet voldoende was. Er reisden zondag en vrijdag ongeveer 210.000 mensen via Schiphol. Hiermee was het ,,veel drukker dan normaal’ ‘, aldus de zegsman. Zaterdag was het met 180.000 reizigers wat rustiger.

De meivakantie is officieel vanaf 28 april, maar scholen kunnen die vaste week ook nog uitbreiden met een week. Sommige scholen doen dat vooraf, anderen erna.