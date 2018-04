Bus met fans AZ aangehouden op A16

Op de snelweg A16 is zondag een bus met supporters van AZ tegengehouden omdat er uit het voertuig blikjes bier werden gegooid. De politie heeft twee mensen aangehouden. De bus was op weg terug naar Alkmaar vanuit Rotterdam, waar AZ in de bekerfinale met 3-0 verloor van Feyenoord.

De politie heeft rond het duel nog 27 arrestaties verricht. De meeste aanhoudingen waren bij De Kuip. Mensen werden opgepakt voor onder meer het in bezit hebben van vuurwerk, belediging en openbare dronkenschap.

Veel mensen zijn in de loop van de avond naar huis teruggekeerd. Volgens de politie was de sfeer in de stad gezellig.