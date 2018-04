D66 wil af van bemiddelingsbureaus pgb’s

Bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget (pgb) moeten verboden worden. Dat wil D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Zij heeft hiervoor een plan opgesteld met belangenvereniging Per Saldo en verzekeraar Zilveren Kruis.

In het RTL Nieuws zegt Bergkamp: ,,Je ziet regelmatig dat geld verdwijnt in de zakken van bemiddelingsbureaus in plaats van dat het gaat naar goeie zorg en dat is natuurlijk schrijnend. Dat is ook de reden dat we op korte termijn willen dat de bemiddelingsbureaus niet meer de administratie doen voor budgethouders en dat ze binnen twee jaar helemaal verdwijnen.”

Een pgb biedt mensen die langdurig zorg nodig hebben de mogelijkheid zelf deze zorg in te kopen. Bemiddelingsbureaus kunnen helpen met advies, administratie en bemiddeling bij het vinden van een zorgverlener, maar er zijn ook bureaus die alles doen inclusief het innen van geld en het leveren van zorg. Dat maakt het fraudegevoelig.